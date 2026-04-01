Путин: Никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России

Tекст: Вера Басилая

«В текущем году перед вами стоят крайне ответственные задачи. Кроме множества региональных и местных кампаний пройдут выборы в Государственную Думу девятого созыва. Каким будет депутатский корпус, как будут формироваться фракции – конечно, решит народ России, и только он. <…> Никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления. Будем пресекать любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества», – заявил Путин на встрече с новым составом ЦИК, передает ТАСС.

«Особое внимание прошу уделить вопросам безопасности, быть в постоянном контакте с МВД, Росгвардией, другими ведомствами», – добавил президент.

Путин подчеркнул, что конкурентные демократические выборы являются обязательным и незаменимым конституционным механизмом формирования сильной и дееспособной власти в стране.

Ранее Владимир Путин отметил проявленную жителями приграничных и прифронтовых регионов России смелость во время голосования.

Владимир Путин поставил задачу ЦИК оказывать содействие в прохождении предвыборных процедур кандидатам – ветеранам СВО.