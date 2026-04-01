Оверчук: Разговора о передаче Казахстану концессии на ж/д Армении с Россией не было

Оверчук: Разговора о передаче Казахстану концессии на ж/д Армении с РФ нет

Tекст: Катерина Туманова

«C Российской Федерацией о передаче концессии разговор никто не ведет. По крайней мере, до сегодняшнего дня никто не вел. И мы об этом знаем только от наших коллег из других стран», – приводят «Вести» зампредседателя правительства России.

Оверчук добавил, что информация поступала из Арабских Эмиратов, из Казахстана, но с Россией напрямую «никто не говорит о нашей концессии».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2026 года предложил России продать право концессионного управления железными дорогами республики какой-либо стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

1 апреля 2026 года Пашинян начал рабочий визит в Россию, где у него состоятся переговоры с президентом Владимиром Путиным.



