Путин отметил стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Центризбиркому оказывать помощь ветеранам спецоперации на Украине в прохождении предвыборных процедур, передает ТАСС.

«Все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях», – заявил Путин на встрече с новым составом ЦИК.

«Я прошу ориентировать ваших коллег на местах оказывать таким кандидатам все необходимое содействие, имею в виду правильное и своевременное оформление документов, прохождение других предвыборных процедур», – отметил президент.

Глава государства также обратил внимание, что в новом составе ЦИК есть человек с собственным боевым опытом – член комиссии по президентской квоте Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев» и Герой России.

«Убежден, что он обязательно подскажет, в чем именно нужно помочь его фронтовым товарищам, которые пойдут на выборы не только думского, но и иных уровней», – сказал Путин.

Путин отметил, что все парламентские партии уделяют этим вопросам особое внимание. «Хотя между собой они конкурируют, что естественно, нормально и очень хорошо, но они решают общую, исключительно важную для страны задачу – способствуют мощному кадровому пополнению, притоку во власть, в общественные структуры, систему наставничества сильных, проверенных в бою людей, доказавших свою искреннюю верность Родине», – заявил президент.

Ранее президент Владимир Путин отметил проявленную жителями приграничных и прифронтовых регионов России смелость во время голосования.