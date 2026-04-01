Суд постановил взыскать с экс-гендиректора «Трансаэро» 245,8 млрд рублей

Tекст: Катерина Туманова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Трансаэро» Алексея Белокопыта о взыскании с бывшего гендиректора Александра Бурдина порядка 243,3 млрд рублей, более 31,6 млн долларов и 1128 евро в порядке субсидиарной ответственности. Общая сумма по курсу превысила 245,8 млрд рублей, передает РИА «Новости».

В рамках решения суд заменил взыскателя с «Трансаэро» на кредиторов авиакомпании и выдал им исполнительные листы на взыскание долга с Бурдина.

Кредиторами выступают VEBL-767-300 Limited, ВТБ, банк «Инго», ФНС России, Sky Castle 1, 2 и 3 Limited, банк «Таврический», ООО «Аквамарин» и частное лицо Дмитрий Палтусов. Суммы задолженности конкретизированы по каждому из кредиторов.

В 2020 году суд уже привлек Бурдина к субсидиарной ответственности по долгам «Трансаэро», однако определение точной суммы было отложено до завершения расчетов с кредиторами. Бурдин заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении.

Суд отказал в аналогичной ответственности экс-гендиректору Дмитрию Сапрыкину, бывшему главбуху Андрею Ковалеву, супругам Ольге и Александру Плешаковым, а также главе Международного авиационного комитета СНГ Татьяне Анодиной.

В 2022 году требования кредиторов «Трансаэро» оценивались в 245 млрд рублей. Экспертиза показала, что банкротство авиакомпании вызвано кризисом 2014 года, ростом цен на топливо и лизинговые платежи, а также снижением платежеспособности населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году в отношении Бурдина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»). Мещанский суд Москвы его заочно арестовал и объявил в международный розыск.