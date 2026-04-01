Путин приехал в ЦИК России

Владимир Путин прибыл в офис Центральной избирательной комиссии. По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин встретится с новыми членами комиссии и отдельно пообщается с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, передает РИА «Новости».
В понедельник прошла первая встреча Центризбиркома в обновленном составе. В ходе заседания руководящий состав комиссии был определен тайным голосованием. Элла Памфилова вновь стала председателем ЦИК на ближайшие пять лет, Николай Булаев занял пост заместителя председателя, а Наталья Бударина осталась секретарем комиссии.
Ранее Элла Памфилова избрана председателем Центральной избирательной комиссии России на третий пятилетний срок. Это стало первым случаем в истории страны.
Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок.