В Свердловской области возбудили дело после отравления 14 детей в лагере

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления детей в оздоровительном лагере в Свердловской области, сообщает СУ СК РФ по региону.

Проверка Роспотребнадзора ранее выявила 14 случаев отравления в лагере «Исетские зори», у пятерых детей был подтвержден норовирус. Следственный отдел по Каменск-Уральскому уточнил, что уголовное дело открыли в связи с поступившей информацией об ухудшении самочувствия детей в оздоровительном учреждении.

«Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области с учетом поступившей информации об ухудшении самочувствия нескольких детей в оздоровительном лагере в Каменском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего: допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, ведутся следственные действия для выяснения всех деталей инцидента.

Ранее учащиеся четвертого класса одной из столичных школ пожаловались на боли в животе после завтрака в столовой. До этого следователи в Москве начали проверку после сообщений о пищевом отравлении в Центральном университете. А в Невском районе Петербурга несколько детей попали в больницу после обеда в школьной столовой



