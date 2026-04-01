CBS сообщил о новых потерях беспилотников США в Иране

CBS: Иран сбил еще два американских дрона MQ-9 Reaper под Исфаханом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Ирана заявили о ликвидации еще двух американских тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper, передает CBS News. По данным телеканала, устройства были уничтожены в районе города Исфахан. Информацию подтвердили два неназванных представителя властей США.

Таким образом, общее количество MQ-9 Reaper, потерянных США в ходе нынешней военной кампании против Ирана, составило 16 единиц. Средняя стоимость одного дрона составляет около 34 млн долларов. Подробности произошедшего и официальные комментарии от Пентагона пока не поступали.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18. До этого Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.




