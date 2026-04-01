«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты «Металлурга» вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и обеспечил себе место в четвертьфинале Кубка Гагарина, сообщает КХЛ. Единственную шайбу в этой встрече на 23-й минуте забросил нападающий Даниил Вовченко.

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1 в пользу «Металлурга». Следующим соперником магнитогорской команды станет победитель пары «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва).

«Металлург» завершил регулярный сезон на первом месте в Восточной конференции, а «Сибирь» заняла восьмую строчку. Напомним, команда из Магнитогорска уже трижды становилась обладателем Кубка Гагарина – в 2014, 2016 и 2024 годах.

Ранее нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов забросил шайбу на седьмой секунде матча с «Трактором», установив рекорд скорости гола в плей-офф КХЛ.

До этого «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина благодаря дублю Дмитрия Рашевского. А ярославский «Локомотив» выиграл у «Спартака» в овертайме и установил рекорд посещаемости арены «Мегаспорт».



