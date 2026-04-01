Подмосковный город ввел запрет на прокат электросамокатов

В Люберцах ввели запрет на прокат электросамокатов

Tекст: Валерия Городецкая

Запрет касается Люберец, Дзержинского, Томилино, Красково, Малаховки, Октябрьского, Островцов и поселка Мирный, уточнил Волков в своем канале в Max.

Волков подчеркнул, что решение связано с вопросами безопасности жителей. «Только за прошлый год зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, из общего числа пострадавших – 9 детей в возрасте от 12 до 16 лет. К сожалению, одно из этих происшествий – с летальным исходом взрослого человека», – отметил он.

По словам главы округа, местные жители также регулярно жаловались на неправильную парковку электросамокатов: их бросали на газонах, во дворах и на пешеходных зонах. За последний год поступило более ста подобных обращений.

Кикшеринговые компании смогут возобновить работу только после согласования всех вопросов с администрацией и ГАИ, включая перечень мест для парковки, порядок эксплуатации и схемы взаимодействия с властями.

В сентябре прошлого года самокатчик сбил беременную женщину в Москве, а в августе в Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся.