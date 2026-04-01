Эксперт: Грузия не пожертвует интересами церкви ради поддержки Варфоломея

«Возможно, какие-то люди отсюда хотят поддержки Варфоломея, но я практически исключаю, чтобы ГПЦ пожертвовала интересами страны и народа», – сказал Петрэ Мамрадзе газете ВЗГЛЯД. По его словам, в ГПЦ «ориентированы на интересы Грузии».
«Я лично знал ушедшего Патриарха Илию II, знаю местоблюстителя митрополита Шио, которого также отличают глубокие, мудрые взгляды, забота об интересах грузинской церкви и всей Грузии», – сказал собеседник.
Патриарх Грузии Илия II скончался 17 марта, Священный Синод ГПЦ изберет нового патриарха ориентировочно в мае.
31 марта пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщило, что Константинопольский патриарх Варфоломей, используя ситуацию вокруг смены главы Грузинской православной церкви, пытается усилить свое влияние на ГПЦ, продолжая политику раскола мирового православия.
В сообщении отмечается, что Варфоломей планирует продвинуть на пост главы ГПЦ того кандидата, на которого он сможет опереться. В качестве возможных претендентов называются митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия) и митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили), которых патриарх Варфоломей в своем окружении считает наиболее подходящими для выполнения его воли.