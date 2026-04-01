Эксперты обсудили будущее суперфудов и индустрии дикоросов

Tекст: Ольга Иванова

II Международный форум переработчиков дикоросов и производителей суперфудов завершился в Национальном центре «Россия». На площадке собрались эксперты и производители, чтобы обсудить вопросы развития индустрии натуральных продуктов и формирования идеологии питания будущего. Особое внимание участники уделили традициям, персонализированному питанию и активному долголетию.

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков заявил: «Для человека, который хочет жить долго, не существует санкций и границ. Россия, обладая уникальным природным капиталом и сохраняя традиции народов, становится привлекательной территорией для производства натуральных суперфудов». Эксперты также отметили, что питание сегодня рассматривается не только как утоление голода, но и как способ управлять физическим и ментальным состоянием человека.

Ключевыми темами форума стали вопросы сбора кедрового ореха и лесных ягод, технологии производства и продвижения полезных продуктов, а также развитие международного сотрудничества и экспортного потенциала отрасли. Участники уделили отдельное внимание новым форматам продаж, роли маркетплейсов и блогеров, а также применению суперфудов в медицине и реабилитации.

В рамках форума представили долгосрочную стратегию развития отрасли до 2060 года. Ее цель – формирование научно-производственной базы, способной прогнозировать продолжительность жизни будущих поколений за счет интеграции данных геномики, нейрофизиологии, IT-решений и искусственного интеллекта для создания индивидуальных рационов.

По итогам мероприятия будет подготовлен сводный отчет с лучшими региональными практиками и аналитикой. Документ направят на рассмотрение в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Совет Федерации, Государственную Думу и профильные министерства. Форум прошел при поддержке федеральных органов власти, институтов развития и Российского экспортного центра.