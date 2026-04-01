Пашинян заявил о продолжении развития отношений Армении и России после выборов

Пашинян выразил уверенность в укреплении связей с Россией после выборов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность, что парламентские выборы, намеченные в Армении на 7 июня, приведут к укреплению демократии и власти народа в стране.

В ходе беседы с российским лидером Пашинян подчеркнул, что отношения между Арменией и Россией «прошли через очень много испытаний», однако сохраняют доверительную атмосферу.

«Уверен на сто процентов, что наши отношения с Российской Федерацией, и наши личные отношения, будут продолжать динамично развиваться», – заявил премьер-министр.

Пашинян также поблагодарил Владимира Путина за доверие, проявленное в ходе двустороннего сотрудничества. По мнению армянского премьера, итоги предстоящих выборов станут новым этапом для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе после признания Ереваном Карабаха частью Азербайджана.

Путин отметил, что после этого вопрос приобрел внутриазербайджанский характер. Президент России также заявил, что экономические отношения между Россией и Арменией развиваются хорошими темпами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе.