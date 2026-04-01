Лихачев сообщил о финальной эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер»

Tекст: Ольга Иванова

Более 200 человек будут эвакуированы с АЭС «Бушер» в Иране в течение текущей недели, сообщает ТАСС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, это станет финальной волной эвакуации персонала со станции. После завершения операции на объекте останутся около 50 специалистов для поддержания работы оборудования и обеспечения жизнедеятельности строительного городка.

Лихачев подчеркнул: «Мы готовим такую финальную, мощную волну эвакуации на этой неделе, более 200 человек должны будут покинуть станцию «Бушер». Он также заверил, что полностью уходить со станции российская сторона не намерена.

Он также добавил, что на «Бушере» «спокойнее не становится». Взрывы фиксируются буквально в сотнях метров от городка.

«Понятно, что конфликт идет по эскалации. И, конечно же, это все доставляет очень большую тревогу», – сказал Лихачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества.