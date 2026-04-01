Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану

Москва готова взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, если этого захотят все стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров передает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия будет готова к посредничеству по конфликту вокруг Ирана при условии, что к этому будут стремиться все участники процесса.

Заявление прозвучало в ответ на слова посла Ирана в России Казема Джалали, который указал, что Тегеран приветствовал бы Россию в качестве посредника, если будет принято соответствующее решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России поддерживает взаимодействие с ЦРУ США по вопросам, связанным с ситуацией вокруг Ирана.

В результате утренних ракетных обстрелов в Тегеране пострадали здания Свято-Николаевского собора и Русского старческого дома, а посольство России осудило США и Израиль за удары.

Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю, включая компенсацию ущерба и гарантии предотвращения новых конфликтов, для достижения прочного мира.