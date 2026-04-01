Минобороны сообщило о 17 сбитых украинских БПЛА за девять часов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило о том, что с 9.00 до 18.00 1 апреля силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.

Девять из них были перехвачены над Краснодарским краем, три – над Курской областью, два – над акваторией Азовского моря, два – над Белгородской областью и один – над Крымом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за 11 часов уничтожили 18 беспилотников самолетного типа, атаковавших три приграничные области России.

В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника.

Утром в среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 10 украинских беспилотников.