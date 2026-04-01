СК завершил расследование дела экс-депутата Круглова

Расследование дела по обвинению бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова (внесен в перечень экстремистов и террористов) в распространении фейков о Вооруженных силах России завершено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и материалы дела уже переданы для направления в суд. По данным следствия, Круглов весной 2022 года опубликовал в своем Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения на Украине, представляя сведения как достоверные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему депутату городской думы Круглову предъявили обвинение в публичном распространении ложной информации о действиях российской армии весной 2022 года. Его заключили под стражу по этому обвинению. Позже Замоскворецкий суд принял решение об аресте имущества Круглова.