Путин призвал Пашиняна допустить все партии до выборов в Армении

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пророссийские политические силы Армении примут участие в предстоящих выборах, передает ТАСС.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он отметил, что в Армении много сторонников России, а также подчеркнул значительное армянское сообщество, проживающее в России – по его словам, свыше 2 млн человек.

Путин подчеркнул, что в Армении существует множество политических сил, которые нацелены на развитие дружественных отношений с Россией.

«У нас в Армении очень много друзей, очень много. Мы это знаем. Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем, [что] свыше 2 млн человек. Наши статданные министерства внутренних дел как раз об этом говорят. И много [в Армении] политических сил, которые настроены пророссийски», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на участие всех этих политических партий и политиков в выборах.

«Конечно, я скажу вам совершенно откровенно, у нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному и прямо, нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов», – отметил он.

