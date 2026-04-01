Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы правительства, на текущем этапе повестка Армении позволяет совмещать взаимодействие с двумя объединениями, передает РИА «Новости».

«Что касается Европейского союза, конечно же, мы знаем, что в принципе членство в двух объединениях (ЕС и ЕАЭС) несовместимо. Но то, что мы делаем, и та повестка, которая у нас есть, по крайней мере на данный момент, они совместимы. Это факт», – сказал Пашинян.

Он также добавил, что пока сохраняется возможность совмещать эти направления, Армения будет ее использовать. По словам премьера, если процессы дойдут до момента, когда гражданам страны потребуется сделать окончательный выбор, решение примет народ Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал невозможность совмещения членства в ЕАЭС и ЕС для Армении.

В марте прошлого года парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, при этом ЕС не предлагал республике членство.