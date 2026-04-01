Анонсировано первое за 25 лет выступление британского монарха в Конгрессе США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Король Британии Карл III выступит с речью на совместном заседании Конгресса США. В письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона, которое приводит ТАСС, говорится: «Для меня большая честь и привилегия пригласить Его Величество Карла III, короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, выступить на совместном заседании Конгресса».

Таким образом, Карл III станет первым британским монархом после королевы Елизаветы II, выступившим в Капитолии за последние 25 лет.

Государственный визит Карла III и его супруги Камиллы в Соединенные Штаты запланирован на конец апреля. Букингемский дворец подтвердил, что монарх отправится в США по приглашению президента США и по совету правительства Британии. Далее Карл III посетит Бермудские острова – это будет его первый визит на британскую заморскую территорию в статусе короля.

Детальная программа поездки будет представлена позже. За время своего правления Елизавета II совершала в США четыре государственных визита – в 1957, 1976, 1991 и 2007 годах. Карл III, будучи принцем Уэльским, бывал в Соединенных Штатах 19 раз и посещал Бермуды в 1970 году.

Последний визит Елизаветы II на Бермуды состоялся в 2009 году. Последней представительницей королевской семьи, посетившей острова, остается герцогиня Глостерская Биргитта, побывавшая там в октябре 2025 года.

