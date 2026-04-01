Продолжается прием заявок на медиафорум «Энергия Победителей»

Tекст: Ольга Иванова

Прием заявок на Всероссийский медиафорум «Энергия Победителей» продолжается. Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики России, Государственный фонд «Защитники Отечества», ВГТРК и фонд «Росконгресс». Форум направлен на поддержку трудоустройства ветеранов спецоперации на Украине в топливно-энергетическом комплексе и повышение престижа рабочих и инженерных профессий в отрасли.

Советник президента Антон Кобяков заявил: «Президент России отмечает серьезный потенциал ветеранов СВО для работы на гражданских позициях, в государственном секторе, бизнесе и крупных компаниях, подчеркивает их успехи в программе «Время героев», благодаря которой они получают возможность занимать государственные посты, поддерживает их трудоустройство на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Государство активно создает для них возможности карьерного роста. Уверен, что такое вовлечение ветеранов и защитников Отечества, имеет большие перспективы для нашей страны».

Глава Минэнерго Сергей Цивилев отмечает важность привлечения дисциплинированных и ответственных специалистов, возвращающихся с фронта, в энергетическую отрасль страны. Он выразил убежденность, что форум продемонстрирует успешную интеграцию ветеранов СВО в гражданскую жизнь и повысит престиж профессий в ТЭК.

Статс-секретарь и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева считает, что сотрудничество с крупнейшими работодателями, включая Минэнерго, открывает для ветеранов востребованные и стабильные рабочие места. Она подчеркнула, что журналистское сообщество медиафорума поможет профессионально рассказать о возможностях для защитников Отечества.

К участию в конкурсной программе приглашаются редакции федеральных и региональных СМИ, которые могут представить документальные фильмы, теле- и радиопрограммы, очерки, репортажи и спецпроекты. Итоги конкурса объявят 12 июня 2026 года, в День России. Жюри оценит историческую достоверность, аргументированность и оригинальность работ.