Tекст: Денис Тельманов

Он подчеркнул, что суверенитет является незыблемым достоянием страны. По его словам, Россия не понимает, почему другие государства считают себя вправе диктовать ей условия по вопросам экспорта нефти, передает ТАСС.

Биричевский отметил: «Суверенитет – это наше незыблемое достояние. И когда мы видим – сегодня утром Bloomberg опубликовал, что США разрешили транспортировку российской нефти из РФ через Казахстан в Китай, – хочется недипломатично спросить: какого черта мы должны спрашивать разрешения у кого-то на то, чтобы нам сотрудничать с теми, кто хочет сотрудничать с нами? Мы никаких разрешений здесь спрашивать не будем».

Ранее стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до марта 2027 года лицензию, позволяющую транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «Большой семерки» упрекнули Китай и Россию в ограничении экспорта энергоресурсов. США заявили о намерении временно сохранить послабления в санкциях на отдельные поставки российской нефти.

Россия обеспечивает поставки топлива на Кубу для поддержания работы критически важной социальной инфраструктуры.