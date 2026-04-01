Tекст: Тимур Шайдуллин

По мере того как ситуация на Украине становится все более критической для киевского режима, растет угроза масштабных диверсий и провокаций со стороны его руководства, заявил замсекретаря Совбеза России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул: «Чем очевиднее конец украинского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, вследствие чего повышается реальная угроза глобальных провокаций и диверсий».

Коков отметил, что Запад теряет надежду на возможность причинить России стратегическое поражение руками Украины. По его словам, в этих условиях «высокие принципы забыты, все морально-этические ограничения сняты», что увеличивает риск перехода к откровенному террору против мирного населения российских регионов, инфраструктурных и общественных объектов.

Он указал, что поставки Украине современного вооружения и высокотехнологичная разведывательная поддержка Запада создали у противника возможность массового применения дальнобойных беспилотников и ракет по территории России. Коков добавил, что к числу глобальных угроз относят регулярные обстрелы Запорожской и Курской АЭС, использование химического оружия, а также попытки создать и применить «грязную» бомбу.

Ранее Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России. Он также указывал, что переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны.