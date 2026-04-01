Анонсировано проведение XXX Российского интернет-форума

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие приурочено сразу к двум важным датам – 30-летию самого форума и 20-летию Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), выступающей организатором события, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

РИФ традиционно служит главной площадкой для диалога между топ-менеджерами крупных ИТ-компаний, экспертами, представителями государственных структур и предпринимателями. Форум предоставляет возможность не только обменяться опытом, но и выстроить долгосрочные партнерские отношения, а также совместно определить стратегию развития Рунета на ближайшие годы.

В центре внимания форума в этом году – роль российского ИТ-бизнеса как со-архитектора цифрового суверенитета. Особый акцент будет сделан на экспортном потенциале отечественных цифровых решений и на обсуждении масштабирования платформ, таких как Госуслуги, маркетплейсы и экосистемы, на рынки дружественных стран.

Программа разделена на три тематических дня: первый – B2G-коммуникации и взаимодействие с государственными органами, второй – B2B-коммуникации и обмен практическим опытом между компаниями, третий – B2C-направление, digital-маркетинг и работа с талантами. В рамках форума планируется обсуждение сценариев развития отрасли, новых регуляторных требований, защиты от киберугроз, внедрения цифровых решений и вопросов социальной политики.

Организаторы отмечают, что важной задачей станет вовлечение молодежи в процесс технологических изменений, превращая ее из потребителей в со-архитекторов будущего России. Особое внимание уделят итогам трех десятилетий развития Рунета, ключевым достижениям и перспективам на будущее, а также чествованию тех, кто внес значительный вклад в развитие отечественной ИТ-отрасли.