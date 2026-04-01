МИД Ирана опроверг просьбу к США о прекращении огня

Tекст: Ольга Иванова

МИД Ирана опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просил о прекращении огня, передает ТАСС.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи в комментарии телеканалу Al Jazeera прямо заявил: «Заявления Трампа о том, что мы просили о прекращении огня, ложны».

Ранее президент США заявлял, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы обратился к Вашингтону с просьбой прекратить огонь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю для достижения мира. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии предоставления гарантий прекращения атак.