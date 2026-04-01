    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    1 апреля 2026, 18:36 • Новости дня

    МИД Ирана опроверг просьбу к США о прекращении огня

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи публично опроверг заявление президента США о том, что Тегеран якобы обращался к Вашингтону с просьбой о прекращении огня.

    МИД Ирана опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран просил о прекращении огня, передает ТАСС.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи в комментарии телеканалу Al Jazeera прямо заявил: «Заявления Трампа о том, что мы просили о прекращении огня, ложны».

    Ранее президент США заявлял, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы обратился к Вашингтону с просьбой прекратить огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю для достижения мира. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии предоставления гарантий прекращения атак.

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    @ Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота завершилась неудачно, передает РИА «Новости». По словам Зольфагари, на юге Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет C-130, которые сейчас горят.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ иранские военные осуществляют удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей. Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    5 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

    По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.

    5 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли через Ормузский пролив

    NHK: Японские танкеры впервые с начала конфликта в Иране прошли Ормузский пролив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два японских танкера впервые с момента начала нападения США и Израиля на Иран успешно прошли Ормузский пролив, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал NHK, первым пролив пересек танкер Sohar LNG под панамским флагом с грузом от японской компании Mitsui O.S.K. Lines – выход из Персидского залива был зафиксирован к ночи 3 апреля. Следом вечером в субботу через пролив прошёл танкер Green Sanvi, который также перевозил сжиженный природный газ (СПГ) для Mitsui O.S.K. Lines, но шёл под индийским флагом, сообщили РИА «Новости».

    Компания Mitsui O.S.K. Lines подтвердила, что оба судна и их экипажи в безопасности. По данным японских властей, до этого момента в Персидском заливе фактически оставались заблокированными 45 судов, имеющих отношение к Японии.

    Ранее Ирана разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив.

    В пятницу газовоз, находящийся под управлением оманской компании Oman Ship Management, стал первым судном подобного класса, которому удалось пройти Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    5 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    КСИР сообщил о ракетных ударах по нефтехимии Израиля и стран Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские военные заявили о начале ответной операции с ударами по предприятиям нефтехимии в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, передает РИА «Новости». В официальном сообщении КСИР отмечается: «Сегодня утром в исполнение был приведен первый этап ответной операции, были нанесены удары по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе: по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, газовой инфраструктуре в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в ОАЭ, американским предприятиям нефтехимии в Бахрейне, американской нефтехимической инфраструктуре в Кувейте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США, а также предприятия сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ и Бахрейне. В рамках 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» иранские силы нанесли удары по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по инфраструктуре израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе. Военные Ирана с помощью беспилотников атаковали радар ELTA в порту Хайфа и топливные хранилища на авиабазе Бен-Гурион, а президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе на удары США и Израиля по инфраструктуре страны.

    5 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Бахрейне

    Иран атаковал нефтехимический завод Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские беспилотники нанесли удар по объектам нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне, говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

    «Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников <…>, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет», – говорится в официальном сообщении компании, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты оценивают размер материального ущерба, нанесенного в результате атаки.

    Ранее сообщалось, что иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтеперерабатывающий завод Bapco Energies в Бахрейне после удара Ирана продолжил функционировать без перебоев, несмотря на локальное возгорание. Иранский КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по объектам США в регионе, в том числе по базе Шейх-Иса в Бахрейне с резервуарами с топливом.

    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Постпредство Ирана при ООН обвинило США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    5 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 60 воздушных целей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы эмиратской ПВО за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за последние сутки успешно перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В ведомстве уточнили, что все средства были запущены с территории Ирана.

    В заявлении также отмечается, что с начала текущего конфликта системы ПВО ОАЭ уничтожили уже 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотный летательный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки до нового обстрела системы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. 21 марта силы противовоздушной обороны Эмиратов перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников. 16 марта на фоне удара Ирана по целям США и Израиля ПВО ОАЭ отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

