Трамп заявил о просьбе Ирана о прекращении огня

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана обратилось к Вашингтону с просьбой о прекращении огня, передает РИА «Новости». По словам Трампа, нынешний глава Ирана «гораздо менее радикален и гораздо более умен, чем его предшественники».

В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп написал следующее: «Новый глава... Ирана, гораздо менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю, включая компенсацию ущерба и гарантии предотвращения новых конфликтов, для достижения прочного мира. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии гарантий прекращения атак.