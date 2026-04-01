Путин заявил о росте экономических отношений России и Армении

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин в ходе российско-армянских переговоров, которые прошли в Кремле, заявил, что экономические отношения между Россией и Арменией демонстрируют устойчивый рост. Российский лидер напомнил, что товарооборот за 2024 год составил 11 млрд долларов, а по итогам 2025 года – 6,4 млрд долларов сообщает РИА «Новости».

«Что касается экономики, то она развивается хорошими темпами», – сказал Путин

«Экспорт в страны ЕАЭС у Армении вырос в последние годы в 10 раз», – добавил глава государства.

В ходе переговоров стороны обсудили динамику торгово-экономического сотрудничества и значимость дальнейшего укрепления интеграционных связей между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян начал рабочий визит в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Пашинян заявил о планируемой поездке и подчеркнул дружественный характер отношений между Ереваном и Москвой. Кроме того, в среду Россия отправила пять вагонов зерна в Армению через территорию Азербайджана.



