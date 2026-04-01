Суд изъял у экс-госсекретаря Дагестана 50 объектов недвижимости

Суд изъял у экс-госсекретаря Дагестана объектов недвижимости на 1,2 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщает Верховный суд республики.

Суд признал, что с 2000 по 2023 год Магомедов использовал служебное положение для приобретения более 50 объектов недвижимости на сумму свыше 1,2 млрд рублей. В перечне оказались 27 квартир, 17 зданий и нежилых помещений, 13 земельных участков и 17 автомобилей. Официальные доходы Магомедова и его семьи не позволяли купить такое имущество.

В сообщении отмечается, что иск был обусловлен фактами по делу о дагестанском государственном объединении «Дагнефтепродукт», управлявшем значительным имуществом в регионе. Магомедов, зная, что активы принадлежат федеральному центру, обеспечил их преобразование в акционерное общество, а затем вывел из федеральной собственности в свою пользу, не оплатив выкуп ценных бумаг.

Для сокрытия сделки акционерами новых компаний были записаны родственники, а предприятиям передали имущество «Дагнефтепродукта». На базе этих компаний были созданы новые организации, которыми управляли члены семьи Магомедова и аффилированные лица.

Суд пришел к выводу, что ответчики совершили легализацию активов, полученных коррупционным путем, что стало основанием для их изъятия в пользу государства. В доход казны обращены доли в уставных капиталах ряда компаний и объекты недвижимости, приобретенные на коррупционный доход. Установлено, что родственники и доверенные лица Магомедова выступили номинальными владельцами активов, зная об их происхождении.

Ранее Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему главе МРСК Северного Кавказа Магомеду Каитову с требованием изъять десятки объектов энергетической инфраструктуры в Дагестане.

До этого у экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на сумму 533 млн рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд Москвы запретил офшорным компаниям Магомедовых инициировать и поддерживать разбирательства против «Сбера» за рубежом.