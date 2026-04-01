В Москве назвали топ необычных кличек домашних животных

В Москве огласили топ необычных кличек домашних животных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Необычные клички животных, посещавших столичных ветеринарные клиники, стали предметом обсуждения среди специалистов. В 2026 году москвичи называли своих собак именами известных личностей и персонажей, среди которых Селин Дион, Гай Ричи, Фрейд, Наполеон, Троцкий, а также Рамштайн, Хемингуэй, Чапай, Гамлет и Офелия, передает ТАСС.

В ветклиниках зафиксировали и более оригинальные прозвища, связанные с вкусом или технологиями: собак называли Ванилин, Эрл Грей, Вишня в шоколаде, Биткоин, Джойстик и Навигатор. Среди других необычных кличек выделяются Лабуба, Шпилька, Духлесс, Калашников, Чоппер и Чувак-Пипчик.

Не отстают и кошки: их владельцы выбирали такие клички, как Душнила, Степплер, Миелофон, Пластилин, Дача, Краш и Лаваш. Среди котов встречались имена в честь известных людей – Чернышевский, Челентано, Казимир Малевич и Тутта Ларсен.

Также в столичных ветклиниках появились кошки с именами Суета, Хунятка, Евро, Килька, Кусь, Швабра, Люцифер и даже кот с кличкой Пес. Специалисты отмечают, что москвичи продолжают проявлять фантазию в вопросе выбора имен для домашних любимцев.

