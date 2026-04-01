Мадагаскар получил военную помощь из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Партия военного снаряжения и помощи из России была официально передана Республике Мадагаскар. Передача состоялась в военном лагере парашютистов имени генерала Исмаэля Мунибу в Ивату. На церемонии присутствовал президент страны на переходный период полковник Микаэль Рандрианирина, специально прибывший для участия в этом событии, передает ТАСС.

В составе поставки оказались бронетехника, комплекты военной формы, стрелковое оружие и различные боеприпасы. Министр вооруженных сил Мадагаскара Эли Маминирина Разафитумбу заявил: «Для малагасийской армии большая честь получить это снаряжение, необходимое для укрепления безопасности малагасийских границ и спокойствия на Мадагаскаре».

В администрации президента отметили, что это снаряжение стало результатом развития сотрудничества между двумя странами после встречи президента на переходный период Мадагаскара и президента России Владимира Путина. Также подчеркивается, что стороны развивают сотрудничество не только в поставках, но и в обмене опытом, а также в подготовке специалистов высокого уровня в области безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла официальная встреча президентов России и Мадагаскара, где обсуждались перспективы сотрудничества в гуманитарной, энергетической и образовательной сферах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году страны отметят 55-летний юбилей дипломатических отношений.

Напомним, ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.