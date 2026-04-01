Международный транспортно-логистический форум стартовал в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Главной темой стала роль международных транспортных коридоров как инструмента для укрепления экономической связанности, предсказуемости и безопасности в условиях мировых геополитических изменений, сообщается на сайте Минтранса.

На пленарной дискуссии выступили вице-премьеры Виталий Савельев и Дмитрий Чернышенко, главы Минтранса России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана, Того, представители Китая и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Савельев назвал Россию ключевым связующим звеном между Севером и Югом, Западом и Востоком, отметив развитие пяти международных транспортных коридоров. «Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» остается важным для нашей страны в долгосрочной перспективе. За последние четыре года мы значительно продвинулись как в развитии инфраструктуры коридора, так и в организации перевозок по его маршрутам», – подчеркнул он.

Савельев также выделил модернизацию Восточного железнодорожного полигона и развитие Северного морского пути. Провозная способность восточного направления увеличилась почти вдвое за 11 лет – с 98 до 180 млн тонн, а на Северном морском пути к 2030 году планируется довести грузопоток до 70-109 млн тонн. Россия рассматривает Севморпуть как стратегическую магистраль круглогодичной транспортной связанности страны, развивается портовая инфраструктура и ледокольный флот.

Чернышенко напомнил, что приоритеты научно-технологического развития определил президент Владимир Путин. Вице-премьер подчеркнул необходимость внедрения современных решений – искусственного интеллекта, роботизации, дронов и устойчивых технологий. На НИОКР в авиации и судостроении в ближайшие три года предусмотрено почти 140 млрд руб.

По расчетам Минтруда, к 2032 году транспортной отрасли потребуется около 220 тыс. специалистов. Для этого ежегодно растет количество бюджетных мест в вузах и колледжах, развивается программа «Профессионалитет», созданы 46 отраслевых кластеров в 34 регионах страны. В российских транспортных вузах обучаются более 8,5 тыс. студентов из 100 стран.

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что устранение инфраструктурных барьеров, цифровизация и международное сотрудничество – ключевые направления развития. В качестве примера он привел строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, которая даст новые возможности для грузоперевозок. Уже внедряются электронные накладные, сокращающие время прохождения пунктов пропуска до 10 минут, создается реестр перевозчиков и развивается беспилотный транспорт.

Губернатор Беглов рассказал о значимых проектах города. Один из них – скоростная железная дорога до Москвы, которая позволит доехать за 2 часа 15 минут, запуск ожидается в 2028 году. Петербург расширяет портовую инфраструктуру, железнодорожные перевозки и авиасообщение, чтобы укрепить статус транспортного узла.