Белоруссия отправила танкистов на учебу в Россию

Минобороны Белоруссии отправило танкистов на учебу в Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправились на обучение в Россию. Первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки белорусской армии Владимир Таратута сообщил, что подготовка будет проходить в течение месяца в российском центре боевой подготовки. Он отметил, что такие мероприятия уже несколько лет проводятся не реже двух раз в год, передает ТАСС.

Таратута заявил: «Личный состав одного из танковых подразделений наших вооруженных сил убывает на территорию Российской Федерации для проведения совместной подготовки с российскими коллегами».

По его словам, военнослужащие получат как теоретические знания, так и практические навыки, которые будут внедряться в систему обучения белорусских войск. Он подчеркнул, что приобретенный опыт обязательно будет использоваться в ходе последующих мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комплексная проверка вооруженных сил в Белоруссии выявила высокий уровень готовности военных к выполнению задач по защите государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ.

Напомним, 19 марта белорусские военные начали внезапную проверку боеготовности войск, она носит исключительно оборонительный характер, а иные слухи по этому поводу являются провокациями.