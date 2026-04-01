В Самарской области юношу осудили за госизмену и передачу ВСУ фото зданий

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Самарской области признал виновным несовершеннолетнего, который с 14 по 21 сентября 2024 года фотографировал и отправлял изображения административных зданий Сызрани представителю военного движения украинцев.

Суд установил, что полученные сведения были использованы против безопасности России, передает ТАСС.

Юноше назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, были конфискованы денежные средства, полученные им в результате совершения преступления.

В ходе заседания было отмечено, что действия подсудимого квалифицируются как государственная измена по статье 275 УК РФ.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда России, за аналогичные преступления несовершеннолетним может быть назначено от шести до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Самарский суд вынес приговор сотруднику оборонного предприятия за передачу секретных данных через Telegram.

Мошенники в интернете используют подростков для получения фотографий общественных мест, угрожая терактами со стороны с Украины.

Верховный суд Крыма приговорил местную жительницу за передачу украинской разведке фото позиций ПВО за деньги.