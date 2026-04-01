«Единая Россия» представила планы по развитию проекта «Историческая память»

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель общества и общественного совета проекта Сергей Нарышкин отметил важность патриотической работы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Единая Россия взяла на себя ответственность за решение важной государственной задачи по сохранению исторической памяти», – сказал он.

По словам Нарышкина, проект объединил депутатов, реставраторов и активистов, что позволило восстановить около 150 памятников, преимущественно в небольших городах и поселках. В рамках госпрограммы развития культуры объем финансирования реставраций с 2026 года увеличат на 300 млн рублей. Также при поддержке проекта работает комитет «Наша Победа» и реализуются просветительские инициативы, включая Всероссийский «Диктант Победы», число участников которого за семь лет выросло в 18 раз.

Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил о запуске нейросети «Наша правда» для подготовки к тестированию по истории, технологическую поддержку которой обеспечивает «Ростелеком», а экспертизу – Российское военно-историческое общество. Кроме того, впервые к «Диктанту Победы» приурочат киберспортивный турнир «Мир танков», в который ежедневно играют миллион человек.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в регионе только за прошлый год привели в порядок 441 памятник, из них 198 – объекты культурного наследия. До конца года планируется завершить реставрацию главного мемориального комплекса в центре Курска и приступить к развитию кластера «Курская крепость», где появятся 10 музейных учреждений, включая федеральные.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что совместная работа компании и партии обеспечит дальнейшее развитие формата «Диктанта Победы» и поможет привлечь молодежь к проекту. Победителями шестой интеллектуальной онлайн-игры «1418» стали команды из 19 российских регионов и трех зарубежных государств – эти соревнования, по словам председателя Центрального совета сторонников «Единой России» и Центрального штаба «Волонтеров Победы», зампреда комитета Госдумы по защите гражданского общества Ольги Занко, подтверждают объединяющую роль памяти о Великой Отечественной войне. Занко также объявила о старте регистрации на следующую игру «Наша Победа», она состоится 5 мая.

Координатор проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова подчеркнула, что материально-техническая поддержка учреждений культуры позволяет реализовывать неформальные просветительские мероприятия для молодежи. В 2025 году, совместно с Минкультуры, детским театрам выделили финансирование на постановки, посвященные Великой Отечественной войне, включая 65 спектаклей по тематике войны, среди которых «Молодая гвардия», «Мать солдата» и другие.