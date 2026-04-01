Посол Ирана озвучил условия мира

Посол Ирана Джалали озвучил условия мира

Tекст: Ольга Иванова

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ТАСС озвучил основные требования Тегерана к США и Израилю для достижения прочного мира. В частности, дипломат подчеркнул необходимость окончательного прекращения агрессии и террористических актов, предоставления убедительных гарантий от новых конфликтов, компенсации материального и морального ущерба, а также уважения юрисдикции Ирана в Ормузском проливе для обеспечения безопасности морских путей.

Казем Джалали заявил: «Высоко оценивая роль и усилия посредников, мы считаем, что мир зависит только от соблюдения этих обязательств». По его словам, Иран всегда поддерживает искренние и конструктивные усилия по установлению стабильности в регионе.

Дипломат отметил, что любые инициативы по достижению справедливого мира и долгосрочного прекращения огня должны учитывать реальную обстановку и соответствовать юридическим и политическим требованиям, выдвинутым Тегераном.

Джалали также подчеркнул, что Иран продолжит реализовывать право на самооборону до полного устранения источников угроз. В заключение он добавил, что Тегеран всегда координирует свои дипломатические шаги со стратегическими союзниками, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии гарантий прекращения атак.