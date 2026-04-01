КСИР сообщил о гибели 37 офицеров США в ОАЭ

КСИР заявил о ликвидации 37 американских офицеров при ударе в ОАЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации 37 американских офицеров в результате удара по их месту сбора в ОАЭ. Как уточняет КСИР, атака была проведена военно-морскими силами корпуса по тщательно разведанному объекту, передает ТАСС.

«Согласно точным разведывательным данным, в результате вчерашней атаки военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции по месту скрытого сбора американских офицеров в ОАЭ 37 человек были достоверно убиты, большое число ранено и доставлено в городские больницы», – говорится в заявлении, опубликованном агентством IRNA.

КСИР отмечает, что раненых американских военнослужащих доставили в местные медицинские учреждения, однако точное количество пострадавших в сообщении не раскрывается. Официальных комментариев от властей США или ОАЭ на момент публикации новости не поступало.

Ранее в среду сообщалось, что Иран нанес удары по американским самолетам ДРЛО и заправщикам в Бен-Гурионе в Израиле. Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что собирается истощать израильские и американские силы на Ближнем Востоке.



