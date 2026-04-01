В Тбилиси отреагировали на возможное вмешательство Константинополя в выборы патриарха

«Позиция Грузии должна быть продуманной, основанной на национальных интересах», – заявила она в интервью телекомпании «Палитра».
«Мы должны исходить из своих государственных интересов, Грузинская Православная церковь должна быть единой», – сказала Долидзе.
По ее словам, «все то, что ослабляет Грузинскую церковь, ослабляет в целом грузин».
Накануне руководитель службы общественных связей Грузинской патриархии Андриа Джагмаидзе назвал «невозможным» вмешательство Константинопольского патриарха Варфоломея в избрание нового предстоятеля ГПЦ.
«Такое вмешательство другой церкви для нас непредставимо и кажется совершенно невозможным», – заявил он.
Патриарх Грузии Илия Второй скончался 17 марта, Священный Синод ГПЦ изберет нового патриарха ориентировочно в мае.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщило, что Константинопольский патриарх Варфоломей, используя ситуацию вокруг смены главы Грузинской православной церкви, пытается усилить свое влияние на ГПЦ, продолжая политику раскола мирового православия.
В сообщении отмечается, что Варфоломей планирует продвинуть на пост главы ГПЦ того кандидата, на которого он сможет опереться. В качестве возможных претендентов называются митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия) и митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили), которых патриарх Варфоломей в своем окружении считает наиболее подходящими для выполнения его воли.