МИД России осудил угрозы Израиля торговле на Каспии

Захарова осудила угрозы Израиля торговле в Каспийском море

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия выступает против угроз, которые Израиль создаёт для логистики и торговли в Каспийском море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге: «Создаваемые Израилем угрозы акватории водоемов, в том числе для осуществления торговли и транспортировки товаров, являются для нас неприемлемыми и, по нашему глубокому убеждению, заслуживают самого решительного осуждения со стороны всех прибрежных государств», передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что Россия расценивает действия Израиля как серьезный вызов стабильности в регионе. По мнению МИД, подобные шаги могут негативно сказаться на безопасности всех государств, имеющих выход к Каспийскому морю. Москва призывает страны региона к совместной реакции и осуждению подобных проявлений.

Российская сторона считает, что вопросы безопасности и свободной торговли в Каспийском регионе должны решаться исключительно на основе международного права и уважения интересов всех заинтересованных сторон.

Ранее в среду Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции западных стран на трагедию в Иране, где в результате удара по школе погибли более 170 человек, преимущественно дети.

До этого сообщалось, что Москва настаивает на привлечении к ответственности виновных в атаке на съемочную группу RT, пострадавшую из-за удара Израиля на юге Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» заслуживают решительного осуждения со стороны мирового сообщества.