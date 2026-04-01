Google подала заявки на 24 товарных знака в России

Google подала заявки на регистрацию 24 товарных знаков в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американская корпорация Google в конце марта подала 24 заявки на регистрацию товарных знаков в России через свою структуру «Гугл ЭлЭлСи» из США, пишет ТАСС.

В числе заявленных брендов оказались такие сервисы, как YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud.

Компания также намерена зарегистрировать товарные знаки для устройств и технологий: Google Pixel, Pixel Buds, Pixel, Google Pixel Buds, Bigtable, Firebase, Nest и Tensorflow.

Все заявки были поданы в конце марта, что подтверждается данными российского ведомства по интеллектуальной собственности – Роспатента.

Между тем, ранее Google получила штраф в 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенные материалы, нарушающие требования российского законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года Таганский районный суд Москвы наложил на Google штраф на 11,4 млн рублей за неудаление запрещенных материалов. А в декабре 2025 года Таганский суд Москвы назначил Google штрафы общей суммой 15,2 млн рублей за неудаление запрещенной информации.



