Захарова заявила о необходимости осознания провала курса ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что для восстановления нормальных и конструктивных отношений с Россией Евросоюзу необходимо осознать провал нынешнего антироссийского курса, передает ТАСС.

Захарова отметила, что европейские страны регулярно высылают российских дипломатов, требуют закрытия консульств и практически полностью прекратили контакты с российской стороной, за исключением отдельных случаев взаимодействия с Венгрией и Словакией. По ее словам, ЕС сам себя лишил возможности диалога на всех уровнях и способствовал ухудшению визовых условий для граждан.

Дипломат также подчеркнула, что введенные Евросоюзом санкции заблокировали нормальный товарооборот, производство и обмен между сторонами, а также привели к высылке российских журналистов. Захарова заявила: «Теперь европейским компаниям приходится платить за электроэнергию в два, а порой в три раза больше, за газ – в четыре с половиной раза больше, чем американским компаниям. Проблемы, которые сейчас испытывает ЕС, созданы не Россией, а самим ЕС. Они бумерангом получили ответ на свои бездумные, противоправные акции».

Она также указала, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке усталость от санкционной политики среди национальных правительств стран Евросоюза растет, и выразила надежду, что понимание неэффективности нынешнего курса подтолкнет европейские столицы к выстраиванию более конструктивных отношений.

Ранее Захарова иронично оценила заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о необходимости ограничения полетов и поездок ради экономии топлива в Европе. Она также сравнила попытки Владимира Зеленского попасть в Евросоюз с нелепой погоней за уехавшим автобусом.

