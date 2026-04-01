Tекст: Ольга Иванова

Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов резко отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на африканские страны за последние 100 лет, передает Газета.Ru.

Долгов назвал Каллас «необразованной, неотесанной, глупой женщиной» и подчеркнул, что человек, не контролирующий свой поток сознания, не осознает, что говорит. По словам дипломата, такие заявления не заслуживают серьёзного обсуждения, так как, по его мнению, они не поддаются рациональному осмыслению и не отражают реальности. Долгов полагает, что подобного рода высказывания со стороны западных политиков не способны повлиять на выполнение задач России в рамках спецоперации на Украине.

Дипломат отметил, что Россия продолжает реализовывать свои цели «вне зависимости от того, какая Каллас, где она там есть, и кто у них вообще находится в Брюсселе», и добавил, что подобные заявления Евросоюза российскую сторону не волнуют.

