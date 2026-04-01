В Подмосковье предложили ввести запрет на майнинг криптовалют

Минэнерго Подмосковья предложило ввести запрет на майнинг криптовалют

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг криптовалюты на территории региона. Такое заявление он сделал на форуме «Энергопром-2026» в Казани, передает ТАСС.

Воропанов отметил, что готов пойти на крайние меры ради снижения нагрузки на энергосистему. По его словам, подобная инициатива уже приносит результат в других регионах России.

Министр подчеркнул, что по оценкам ведомства около одного гигаватта мощности в Москве и Московской области расходуется на майнинг, причем этот вид деятельности не дает положительного эффекта для экономики региона. Воропанов добавил: «Это принять запрет майнинга на территории Москвы и Московской области. И по нашим оценкам, сейчас порядка 1 ГВт, наполовину в Москве и Московской области, занимаются майнингом, который не приносит никакого положительного эффекта для экономики Московского региона. Поэтому я хотел бы выйти с такими предложениями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом криптовалют, впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год не позднее 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует ужесточить меры против нелегального майнинга и рассматривает возможность ввести уголовную ответственность, поскольку только треть майнеров внесена в реестр. А до этого Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, регулирующего обращение криптовалют в России.