Россия и Китай обсудили эксперименты на уникальном реакторе МБИР

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Китай обсудили возможность проведения исследований китайскими учёными на многоцелевом исследовательском реакторе на быстрых нейтронах (МБИР), сообщает ТАСС. В ходе визита делегации ООО «Лидер Консорциума «Международный центр исследований на базе реактора МБИР», входящего в структуру Росатома, в Китай стороны подробно рассмотрели перспективы такого сотрудничества.

В сообщении Росатома отмечается, что особое внимание участники встреч уделили уникальным техническим характеристикам и экспериментальным возможностям реактора МБИР. «Участники встреч обсудили возможность проведения китайскими учеными реакторных исследований с использованием многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Особое внимание было уделено уникальным техническим характеристикам и экспериментальным возможностям МБИР, позволяющим проводить исследования в интересах перспективных направлений ядерной энергетики», – заявили в Росатоме.

Также стороны подчеркнули значение совместных исследований для развития перспективных технологий в атомной энергетике. МБИР считается одним из самых современных исследовательских реакторов в мире и может стать ключевой площадкой для международных научных проектов.

