Полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному за обстрел белгородского села

Tекст: Дарья Григоренко

В Следственном комитете пояснили: «Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 92-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины полковнику Александру Коневу... Суд заочно приговорил Конева к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима», передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, 6 ноября 2023 года Конев, находясь на территории Харьковской области, отдал приказ подчинённым провести миномётный обстрел по селу на российской территории. В результате атаки двое мирных жителей погибли от осколочных ранений.

Сейчас полковник Конев заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее в СК сообщили, что командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу заочно обвинили в причастности к обстрелам Белгорода и области, в результате которых пострадали мирные жители, у него уже есть два заочных пожизненных срока.