На митинге в Москве осудили нападки Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь

Рафаэль Фахрутдинов

В Москве у посольства Армении прошла гражданская акция «Мы вместе с Эчмиадзином», собравшая сотни человек. Мероприятие стало продолжением общественной кампании в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и против действий властей Армении, которые участники назвали давлением на национальную идентичность армянского народа.

Как рассказал Мика Бадалян, член совета АНО «Евразия», цель акции – выразить поддержку ААЦ, католикосу Гарегину II, подвергающимся нападкам со стороны команды премьер-министра Никола Пашиняна. «Армяне всего мира консолидируются в защите своего духовенства», – подчеркнул активист.

По его словам, показателем народной поддержки стали инициативы снизу. Петиция в защиту духовенства ААЦ на сайте ARMSPYURK уже собрала более 115 тыс. подписей. А массовые митинги, прошедшие ранее в городах Армении и России, доказывают: нападки Пашиняна на церковь не являются запросом народа и не имеют поддержки армянского социума.

Нынешняя власть в, по мнению Бадаляна, с помощью прозападных сил пытается оторвать многочисленные армянские диаспоры от исторической родины. В их кругах уже обсуждают инициативу по отмене двойного гражданства России и Армении. «Но сегодняшняя акция показывает, что им не удастся сделать нас – живущих вне пределов исторической родины – «армянами второго сорта», – заверил он.

Священнослужитель отец Геворг Варданян добавил, что ААЦ остается единственным институтом, который Пашинян не смог сломать через колено и подмять под себя. «Гарегин II – один из немногих публичных деятелей высшего уровня в Армении, который отстаивает интересы народа, занимается вопросами национальной идентичности. Потому наша сегодняшняя акция важна не только для нынешней повестки, но и для будущего родины», – подчеркнул он.

По мнению собеседника, Пашинян говорит о приверженности демократии, но на деле попирает традиционные армянские ценности, чтобы угодить западным партнерам и продвигать в обществе чуждые ценности глобалистов. «Он также пытается вбить клин между ААЦ, протестантскими и католическими церквями Армении», – резюмировал священнослужитель.

Собравшиеся на митинг принесли национальные флаги и транспаранты с надписями: «Армянская нация стоит на защите церкви», «Диаспора и Армения – единое целое», «Вместе со святым Эчмиадзином». Среди выступающих также были Левон Муканян, представляющий Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию, и Геворг Варданян. Они говорили о значении Эчмиадзина как духовного центра и символа консолидации армянского народа.

Ранее аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

