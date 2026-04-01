Гинцбург сообщил о сроках первых результатов вакцинации от меланомы

Гинцбург: Первые результаты вакцины от рака станут известны через три месяца

Tекст: Валерия Городецкая

Вакцина была разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и введена первому пациенту с меланомой третьей стадии из Курской области, передает «Газета.Ru». По словам академика, после первой инъекции у 60-летнего пациента негативных реакций не выявлено.

«Вакцину ввели вчера в пол-одиннадцатого утра пациенту из Курской области. Пока с ним все хорошо, никаких негативных реакций на препарат не было. Ему 60 лет, у него меланома третьей стадии с метастазированием. Вакцина помогает бороться как раз с метастазами», – рассказал Гинцбург. Он пояснил, что меланомы были выбраны для эксперимента из-за большого количества мутаций в этих опухолях.

Для создания вакцины у пациента взяли образцы опухолевой и здоровой ткани, которые затем секвенировали и анализировали, чтобы синтезировать индивидуальный препарат. Вакцина вводится в плечо шприцом, а всего планируется провести восемь-девять введений с интервалами в две-три недели.

Клиническая эффективность будет определяться по реакции иммунной системы на опухоль. Уже после третьего введения, которое состоится в середине третьего месяца, ожидаются первые итоги. До этого момента при каждом визите пациенту будут брать кровь для определения уровня CD8-лимфоцитов, чтобы отслеживать иммунный ответ.

Ранее Минздрав сообщил о применении первой вакцины для лечения рака кожи.