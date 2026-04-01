«КамАЗ» опроверг перевод подразделений на трехдневку

«КамАЗ» опроверг перевод подразделений на трехдневную рабочую неделю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Информация о переводе части подразделений КАМАЗа на трехдневную рабочую неделю не подтвердилась. Источники Татар-информ на заводе заявили, что такой вариант не рассматривается. В то же время обсуждается возможность перехода предприятия на четырехдневную рабочую неделю, но решение пока не принято.

Руководство компании изучает меры реагирования на снижение рынка грузовиков. По данным Автостат, рынок тяжелых грузовиков в России за первые два месяца 2026 года сократился на 40% против аналогичного периода прошлого года. При этом КАМАЗ сократил продажи только на 15%, увеличив рыночную долю до 37%.

Дальнейшее падение рынка и наличие на складах импортной техники китайских производителей вынуждают руководство КАМАЗа рассматривать снижение годового плана производства. Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю обсуждается с 1 июня и будет реализована только при сохранении негативной рыночной динамики.

На заводе подчеркнули, что решение не затронет подразделения с непрерывным производством. Социальные гарантии коллективу сохранятся в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством. Ключевым направлением работы остается выполнение заказов Министерства обороны и других государственных заказчиков.

