Проверка ВС Белоруссии подтвердила готовность военных защитить страну

Вольфович заявил о способности армии Белоруссии обеспечить безопасность республики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», по поручению президента Александра Лукашенко в республике провели комплексную проверку вооруженных сил.

Итоги проверки подвели на совещании в Минске, где собрались около 300 человек, включая командиров соединений, которые участвовали в мероприятиях.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил: «Сегодня люди в погонах способны и готовы защитить свою страну».

Он подчеркнул, что главный вывод по итогам проверки армии однозначен: готовность и способность защитить государство подтверждены.

Агентство Белта приводит слова Вольфовича, который особо отметил сплоченность командиров и профессионализм личного состава, показанные во время проверки. В ходе совещания обсуждались детали проведенных мероприятий и даны оценки действиям военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у границ.

Белорусские военные начали внезапную проверку боеготовности войск, а глава Генштаба Павел Муравейко подчеркнул, что она носит исключительно оборонительный характер и слухи по этому поводу являются провокациями.