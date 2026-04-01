Росреестр назвал самые забавные названия в России

Росреестр назвал Хохотуй и Балдейку самыми забавными названиями в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Села Хохотуй в Забайкальском крае и Балдейка в Удмуртии, а также гора Веселая в Амурской области вошли в топ-10 российских населенных пунктов и географических объектов с самыми забавными названиями. Соответствующий рейтинг был подготовлен Росреестром к Дню смеха – 1 апреля, передает ТАСС.

В сообщении особо подчеркивается: «На первом месте село Хохотуй, которое расположено в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. На втором – село Балдейка в Кизнерском районе Удмуртии. На третьем – гора Веселая – в Селемджинском районе Амурской области».

Далее в списке идут река Юмор в Амурской области и озеро Медведь Упал в Камчатском крае. Среди других необычных названий фигурируют остров Кривая Кошка в Архангельской области, хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае, деревни Новый Опель, Большие Пупсы и Безумово в Тверской области.

Эксперты Росреестра пояснили, что такие топонимы часто отражают особенности местности или природную среду, а в некоторых случаях связаны с языком коренного населения региона.

Ранее в перечень веселых и необычных названий российских деревень включили новые топонимы. В их числе оказались населенные пункты Веселая Жизнь, Марс, Терпишка и Киска.