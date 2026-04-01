В Москве осудили стримера Скутина за осквернение георгиевской ленты

Стример Скутин получил в суде Москвы два с половиной года за осквернение георгиевской ленты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве вынес приговор стримеру Андрею Скутину по делу о реабилитации нацизма. Как сообщили в прокуратуре столицы, ранее судимый Скутин был признан виновным по ч. 4 ст.354.1 УК РФ за публичное осквернение символа воинской славы России с использованием интернета.

По версии следствия, 8 мая 2025 года в Подольске во время прямой трансляции Скутин плюнул на георгиевскую ленту, что попало в эфир на платформе YouTube. Инцидент произошел накануне Дня Победы, а ранее СМИ отмечали, что блогер использовал псевдоним Таракан.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Скутину запрещено администрировать сайты, размещать статьи и комментарии в интернете в течение трех лет. Официальный канал прокуратуры Москвы на платформе Max сообщил, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сотрудники следствия задержали женщину после того, как она установила корзину с искусственными цветами на пламя Вечного огня в Серове в Свердловской области.