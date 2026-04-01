Иран нанес удары по американским самолетам ДРЛО и заправщикам в Бен-Гурионе

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении пресс-службы военных Ирана говорится: «На рассвете сегодняшнего дня подвергли ударам беспилотников места размещения самолетов ДРЛО (AWACS) и самолетов-заправщиков США, которые расположены в аэропорту Бен-Гурион», передает ТАСС.

Кроме того, иранская армия отметила, что удары были нанесены по американскому объекту радиолокационного обнаружения, а также по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее иранские вооруженные силы в рамках операции «Правдивое обещание – 4» выпустили по израильским и американским объектам более 100 ракет и ударных беспилотников.

